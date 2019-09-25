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نوح: مبارك كان بيجيب للإخوان تليفونات وهدوم في السجن

الحياة السياسية

المحامي مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية
المحامي مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية

إيمان هاني

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السيسي

تن

مبارك

مختار نوح

قال المحامي مختار نوح، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، إن دخل جماعة الإخوان لا يسمح بالإنفاق على مئات المعتقلين، مشيرًا إلى أن نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان يسمح للإخوان بالإنفاق على المعتقلين وإعطائهم الملابس والتليفونات والمأكل والمشرب.

 وأضاف "نوح"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة" تن"، أن أيمن نور كان أحد المسجونين وكان يتمتع بهذه الحرية، والاتفاق المتبادل، لافتًا إلى أن الأمر اختلف الآن والدولة تتعامل بالقانون وليس المجاملات ولا تسمح بالضغوط السياسية.

 وأشار الخبير في شئون الجماعات الإسلامية إلى أن الرئيس السيسي لم يهتز إلى لعبة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن بعض المنظمات تحاول أن تروج بأن هناك أشخاصًا مختفين قسريًا؛ وهو أمر غير صحيح.

 وتابع: "ليس من مصلحة الدولة المصرية أن يكون هناك حالات اختفاء قسري ولكن هناك محاكمات بالقانون"، لافًتا إلى أن حالات الاختفاء القسري التي روجت، ظهروا بعد ذلك منضمين لجماعات إرهابية وبعدهم قتل في عمليات إرهابية.

ونوه بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي خرج فائزًا من حرب الشائعات التي روجت على الدولة خلال الفترة الماضية، وأثبت عجز الآخرين عن الدفاع على الدولة"، معلقًا: "الرئيس السيسي شريف ومش بتاع رجال أعمال.. وكانوا يحاولون قتله معنويا ". 

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