» بالفيديو.. شبح على كرسي متحرك يثير الرعب بمستشفى

25 سبتمبر 2019 - 11:54 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكرسي متحرك في استقبال أحد المستشفيات في الهند وهو يتحرك دون تدخل من إنسان، ما أثار حالة من الرعب بين العاملين في المستشفي.

وأظهرت كاميرات المراقبة الكرسي ساكن تمامًا في زاوية بالمستشفى ثم تحرك فجأة وكأنه يعلم مقصده نحو الدرج وسار بثقة حتى خرج من المستشفى وسط ذهول رجال الأمن.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن بعض المتشككين قالوا إن الرياح حركت الكرسي، بينما أكد آخرون أن المكان مغلق عن الرياح ولم تكن هناك رياح في تلك الليلة.

بينما فسر البعض ما حدث بأن الكرسي مسير على طريقة الطائرات المسيرة، لكن إذا لم يكن ذلك الاحتمال حقيقي، فلا مجال لتفسير ما حدث إلا بأنه شبح بالفعل.