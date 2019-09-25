وزير أمريكي في نوم عميق أثناء كلمة ترامب بالأمم المتحدة

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أثار وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، جدلاً واسعًا، حيث تم تصويره وهو نائم أثناء إلقاء الرئيس دونالد ترامب لخطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما عرضه لموقف محرج .

ودخل "روس" في نوم عميق، خلال كلمة ترامب مغمضًا عينيه ليخفض رأسه لاحقًا، واستمر في نومه لـ15 دقيقة.

وبحسب قناة "CNBC " الأميركية، فإنها ليست المرة الأولى التي ينام فيها الوزير في المناسبات العامة، وسبق أن حصل ذلك في عام 2017 خلال زيارة ترامب للملكة العربية السعودية.

 وألقى ترامب، خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتهم فيه الصين بانتهاكات عديدة.

وقال ترامب إن الصين هي السبب في إغلاق 60 ألف شركة أمريكية، وزعم أن السياسة التجارية للصين تضم سرقة الملكية الفكرية ودعم الدولة للمؤسسات والممارسات التجارية غير الشريفة. لهذا السبب على منظمة التجارة العالمية تغيير قواعدها جذريا.


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