برلماني: كلمة السيسى بالأمم المتحدة انتصار مدوٍ

25 سبتمبر 2019 - 12:09 م

قال اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربى، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى منبر الأمم المتحدة انتصار مدوٍ ورفع لاسم مصر أمام أكبر محفل دولي عالمي أمام الجمعية العامة للمرة السادسة على التوالي في خمس سنوات لما لها من أهمية قصوى في صياغة مسارات العلاقات الدولية حيث يتسابق كبار القادة والزعماء لعرض مواقف دولهم وتعزيز العلاقات الدولية التي أصبحت تدار بشكل جماعي بعد انتهاء حقبة الثنائيه القطبية ولمناقشة كل هموم وقضايا المجتمع الدولي من قضايا الأمن والسلم إلى إدارة الصراعات الأمريكية والدولية ومكافحة الإرهاب فضلاً عن قضايا التنمية المستدامة ومكافحة الفقر والصحة.

تابع الجمال، أن الرئيس السيسي تحدث رئيسًا لمصر ورئيسًا للاتحاد الأفريقي بكل الوضوح والشفافية والحزم لتوضيح الرؤي المصرية في كل القضايا الدولية منها الإقليمية وباعتبار مصر دولة مؤسس للامم المتحده وللاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وطالما كانت لها جهودها واسهاماتها ورؤيتها في كل القضايا التي تهم العالم أجمع، موضحًا أن الرئيس أكد في كلمته على العديد من المعاني موضحًا الموقف المصري الواعي والجاد تجاه كل القضايا كما وجه العديد من الرسائل فيما يتعلق بالازمات والصراعات منها احترام الملكية الوطنية للحلول ضاربًا مثلا بمصر وما حققته في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والإصلاح الاقتصادي وكذا المقاربة الأفريقية لوضع الحلول الأفريقية لحل النزاعات داخل القارة كما حدث في أفريقيا الوسطى والسودان.