» الديوان الملكي ينعى الأميرة شروق بنت بندر

عبد القادر وحيد
أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأربعاء وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود.
وقد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
بيان من الديوان الملكي.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأربعاء الموافق 26 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
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