» الديوان الملكي ينعى الأميرة شروق بنت بندر

25 سبتمبر 2019 - 12:26 م

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأربعاء وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود.

وقد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

بيان من الديوان الملكي.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأربعاء الموافق 26 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".