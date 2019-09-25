"فيفا" يحسم الجدل بشأن التصويت لـ "صلاح"

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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى، بموجة من الجدل بسبب عدم احتساب أصوات من مصر ضمن المصوتين للنجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى فى سباق المنافسة على جائزة أحسن لاعب فى العالم، التى توج بها الأرجنتيني ليونيل ميسى وحل صلاح بالمركز الرابع.

وحسم المتحدث باسم فيفا، الجدل بشأن عدم تصويت مصر لصلاح، حيث نفى فكرة حجب أصوات اتحاد الكرة المصرى.

وقال: "إذا لم يرد اسم اتحاد محلى فى ملف التصويت، فذلك يعنى أن الصوت لم يصل لنا ليقيد فى الاستفتاء".

وفتح الجدل باب التساؤلات بشأن سبب عدم احتساب الأصوات القادمة من مصر لصالح محمد صلاح، إلا أن الاتحاد المصرى لكرة القدم طلب إيضاحات من الاتحاد الدولي "فيفا" على خلفية التصويت لجوائزه السنوية.

وبحسب بيان الاتحاد، "تم إرسال صوتَى مصر إلى الفيفا رسميا يوم 15 أغسطس الماضي قبل انتهاء المدة المحددة بأربعة أيام، وتم تأكيد تسلم استمارة التصويت من قبل الفيفا فى اليوم الأخير للتصويت الموافق 19 أغسطس، وقبل تسلم اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد مسؤولياتها، حيث صدر قرار الفيفا بتشكيلها يوم 20 أغسطس ".

وأوضح الاتحاد المصري في بيانه "قام بالتصويت عن مصر كابتن المنتخب الوطني أحمد المحمدي بينما تولى التصويت عن المدير الفني الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بعد إقالة الجهاز الفني السابق وعدم تعيين جهاز فني جديد في ذلك الوقت"، مشددًا على أن "الصوتين قد منحا محمد صلاح نجم مصر المرتبة الأولى".


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