كارثة.. تقرير أممي: البحار سترتفع 3 أمتار

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عبد القادر وحيد- متابعات

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التغيرات المناخية

تقرير أممي

ارتفاع البحار

3 أمتار

أفاد تقرير علمي دولي جديد قاتم بأن ظاهرة تغير المناخ ستجعل محيطات العالم أكثر دفئًا ومنسوبها أكثر ارتفاعًا وفاقدة للأكسجين، وأكثر حمضية بوتيرة أسرع.

وبحسب التقرير، الصادر عن الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، فإن هذا سيحدث إذا لم يتباطأ الاحتباس الحراري، حيث سيذوب الجليد والثلوج بشكل أكثر.

وأضاف أن ارتفاع منسوب البحار ثلاثة أمتار بحلول نهاية القرن الحالي، وقلة عدد الأسماك، ما سيؤدي إلى إضعاف التيارات البحرية، وذوبان الثلوج والجليد

وتقول اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إن ارتفاع حرارة المحيطات والجليد سيضر بالسكان، والنباتات، والحيوانات، والغذاء، والاقتصاد العالمي.

كما ذكر هانز أوتو بورتنر، أحد المشاركين في إعداد التقرير أنه مع ارتفاع مستوى سطح البحر وكل هذه التغيرات، ستبحث الأرض عن مستقبل مختلف تماما عما هو عليه الآن.

وبحسب التقرير أيضًا فإن أكثر من مليار شخص سيعيشون بحلول منتصف القرن في مناطق ساحلية متدنية الانخفاض وعرضة بشكل خاص لتداعيات التغير المناخي،  ومن المحتمل أيضا أن تصبح بعض الدول الجزرية غير صالحة للعيش فيها.

وكان مستوى البحار قد ارتفع بوتيرة أسرع بمرتين ونصف المرة مما كانت عليه الحال في القرن العشرين، ومن المتوقع أن تتزايد هذه الوتيرة في ظلّ انحسار الصفائح الجليدية، بحسب تقرير خبراء المناخ.


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