«السيسي»: التنمية المستدامة أحد أهم إنجازات التعاون الدولى

25 سبتمبر 2019 - 04:30 م

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التنمية المستدامة تعد أحد أهم إنجازات التعاون الدولى والتنموى، وأحد ركائز المجتمع الدولى متعدد الأطراف.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مشاركته فى الاجتماع رفيع المستوى حول أهداف التنمية المستدامة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ 74، أن السنوات الأخيرة شهدت إنجازات ومقاربات جديدة ساهمت فى تطوير مفاهيم ومعطيات التنمية، إلا أن الطريق مازال طويلا للوصول إلى ما توافقنا عليه، حيث أصبحت التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية المعاصرة تتشابك فى آثارها مع بعضها البعض، بما يعزز يوما بعد يوم من وحدة مصيرنا المشترك وأهمية العمل الجماعى وإقامة الشراكات الجادة على المستويات كافة.





