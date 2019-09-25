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«الهجرة» تطلق العدد التاسع من مجلة «مصر معاك»

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حسن علام- متابعات

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أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، العدد التاسع من مجلتها الشهرية «مصر معاك»، والتي تعدُّ أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.

وتضم المجلة، في عددها الجديد، موضوعات بارزة، إذ تحتفي بمرور 4 أعوام على انطلاقها في 19 سبتمبر 2015، وتقدم جانبًا من أبرز ما قدمته الوزارة على مدار الأعوام الأربعة، ويأتي ذلك بالتزامن مع افتتاحها لاستوديو«اسأل واقترح Live»، والتي تضاف لآليات التواصل مع المصريين بالخارج، كما يبرز العدد مشروع الصوب الزراعية، باعتباره واحدًا من أبرز المشروعات التي أطلقتها الدولة مؤخرًا، حيث يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

كما يبرز العدد واحدة من أبرز الصناعات المصرية، وتحقيقًا مصورًا عن قرية الحرّانية، والتي تتميز بما تقدمه من منتجات النسيج المصري عالي الجودة، والذي يشتهر في الكثير من الدول.

وترحب الوزارة بتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر في صفحات المجلة حتى تكون صوتًا للجاليات المصرية المغتربة.


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