«السيسي» يكشف سبب تمكين الدولة للشباب والمرأة

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المرأة

الشباب

السيسي

تمكين الشباب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية سعت إلى تمكين المرأة والشباب وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، اليوم في جلسة حول محور التنمية المستدامة على هامش مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل قليل.

وتابع أن مصر وضعت محور التنمية المستدامة على قائمة أولوياتها، مشيرًا إلى مصر من طليعة الدول التي تسهم في تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة 2030.

وقال إن الدولة سعت إلى تمكين المرأة والشباب وتوفير فرص العمل جنبا إلى جنب مع الارتقاء بقطاعى الصحة والتعليم ومحاولة تعزيز الصلة الوثيقة بين بناء القدرات التكنولوجية والنهوض بمجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بما يمثل شرطا أساسيا لأى تحرك جاد لتحقيق التنمية والاستثمار فى البشر، ولم نغفل التحديات البيئية وفى مقدمتها تغير المناخ.

وذكر أن قارة أفريقيا أدركت أهمية صياغة رؤيتها التى تبلى طموحات واحتياجات شعوبها من خلال أجندة 2063، متابعا أن للمجتمع الدولى مصلحة فى دعم الإطار التنموى ليس فقط بدافع التضامن وانطلاقا من وحدة المصير المشترك.

وأضاف أن دعم نجاح التنمية فى أفريقيا سوف يكون له آثار إيجابية على الاقتصاد العالمى ككل ونجاح التنمية المستدامة عالميا.


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