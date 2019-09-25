مفاجأة .. استبعاد محمد صلاح من هذه المباراة الهامة

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تعليقات ساخطة على "محمد صلاح" من جمهور ليفربول

المصريون

ليفربول

كلوب

يدرس الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، إراحة عدد كبير من لاعبيه، خلال مباراة اليوم، أمام «إم كيه دونز» في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

ووفقًا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية فإن محمد صلاح، سيكون أبرز الغائبين عن مواجهة ليفربول اليوم، بالإضافة إلى العديد من نجوم ليفربول من أجل اراحتهم قبل مباراتي شيفيلد وسالزبرج بالدوري ودوري الأبطال، على الترتيب.

بجانب محمد صلاح، فهناك فيرجيل فان دايك، وروبرتو فيرمينو، وروبرتسون، وماتيب وفابيينو، وفينالدوم، وأرنولد، وهندرسون، كل هؤلاء سيغيبون عن مواجهة ام كيه دونز.

وأشارت الصحيفة إلى أن ساديو ماني ربما يشارك في المباراة، بعدما سافر مع الفريق إلى ملعب إم كيه بمقاطعة بليتشيلي الإنجليزية.


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