» مرتضى يحذر حارس الزمالك: «غلطاتك كترت»

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المصريون

الزمالك

جنش

مرتضى

حذر المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأبيض، بسبب استضافته لمحمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الفريق الذي هرب للبرتغال.

وقال مرتضى لـ"جنش" في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم": "إزاي يا جنش تستضيف كهربا في ألمانيا وأنت عارف هو عمل إيه في الزمالك، غلطات جنش كترت وعليه الحذر".

فيما دافع مرتضى عن فرجاني ساسي وأوناجم لاعبي الفريق بسبب تراجع مستواهما، حيث قال "ساسي لا يزال متأثرا بإصابته، وأوناجم يتحدث بلغة مختلفة عن اللاعبين ولا يفهم ما يقولونه وسيأخد وقتا للانسجام مع الفريق".


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