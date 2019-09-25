» خطة جديدة لتحويل محاضر الشرطة إلكترونيًا للنيابات

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قالت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط، إن الحكومة لديها مشروع هام متعلق بفرض وإنفاذ القانون، من خلال كتابة المحضر بقسم الشرطة يتم تحويله إلكترونيا للنيابة العامة، ومن ثم للمحكمة على أن يعاد مرة أخرى للنيابة بعد صدور الحكم النهائي بشكل إلكتروني لافتة إلى أنه طُبق بشكل مبدئي في بورسعيد والقاهرة الجديدة.

جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لاستعراض جهود الدولة بشكل عام ووزارة التخطيط بشكل خاص في تحقيق الإصلاح الإداري.

وأكدت أن المشروع من شأنه تعميمه على مستوى الجمهورية للمساهمة الفاعلة نحو تحقيق العدالة الناجزة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، موضحة أن مثل تلك المشروعات تأتي في إطار الإصلاح الإداري للدولة.

ولفتت إلى أن الحكومة نجحت في ميكنة مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، بشأن المواليد والوفاة، ما ساعد في توفير المليارات المهدرة على الدولة، ويخدم جميع المنظومات الأخرى من التموين كقاعدة بيانات أساسية ومساعدة متخذي القرار في القيام بمهامه.

وأوضحت وجود العديد من المشروعات على أرض الواقع التي تخدم منظومة الإصلاح الإداري بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة.


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