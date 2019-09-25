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وديًا.. الإنتاج الحربي يتعادل إيجابيًا مع الشمس

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الشمس

المصريون

الانتاج

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة مباراة الإنتاج الحربى مع الشمس، فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم الأربعاء على ملعب الشمس فى البروفة الأخيرة قبل مواجهة الأهلى والمقرر لها 2 أكتوبر المقبل بالجولة الثانية لمسابقة الدورى العام.

وسحق الإنتاج الحربى نظيره نادى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزهم مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على ستاد السلام، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام.

ويستعيد الإنتاج الحربى جهود الثنائى وهاب انان وأحمد مجدى فى مواجهة الاهلى المقبلة بعدما غاب الثنائى عن المباراة الافتتاحية للفريق أمام اف سى مصر بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى آخر مباريات الموسم الماضى.

 


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