» قطع لسان زوجته ثم حاول إلقاء نفسه في النيل.. فما السبب؟

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فوجئ العاملون بأحد الفنادق العائمة بمحافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، بسائح إنجليزى يُقدم على الانتحار عن طريق إلقاء نفسه من أعلى الفندق بنهر النيل، وذلك بعد تعديه على زوجته بالضرب وأصابها بكدمات وقطع في اللسان، وعلى الفور تم إنقاذه وتحويله إلى مستشفى الأقصر الدولي، الذي حوله إلى مستشفى الأمراض النفسية بمحافظة أسوان للكشف على قواه العقلية.

وتعود أحداث الواقعة إلى قيام سائح إنجليزي الجنسية، يُدعى " ك. ه"، يبلغ من العمر 69 عامًا، بعمل رحلة نيلية بين محافظتي الأقصر وأسوان برفقة زوجته، وعند صعوده على سطح الفندق العائم، حاول إلقاء نفسه فى النيل بهدف التخلص من حياته، وحاولت زوجته منعه؛ إلا أنه تعدى عليها بالضرب وأصابها بكدمات وقطع في اللسان، فساعدها طاقم الباخرة وأنقذها منه.

تم إبلاغ الأجهزة الأمنية، وتحرر محضر بالواقعة، وتحويل السائح وزوجته إلى مستشفى الأقصر الدولي لتلقى العلاج، وتبين حين فحصه أنه بحالة صحية جيدة، ولكنه يعانى من حالة نفسية سيئة، ويحتاج إلى فحص طبي نفسي، فتم تحويله إلى مستشفى أسوان للأمراض النفسية والعصبية، وذلك بعد التأكد من زوجته أنه كان يتلقى العلاج النفسي في أحد مستشفيات إنجلترا.


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