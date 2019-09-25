مفاجأة صادمة وراء استبعاد الـ«فيفا» لصوت مصر

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن أسباب استبعاد صوت المدير الفني لمنتخب مصر وقائد الفراعنة في اختيارات أفضل لاعب بالعالم لعام 2019.

وأوضح "فيفا" في توضيحه اليوم الخميس: "أولًا يجب أن نوضح أن عملية التصويت الخاصة بكل جائزة تتم مراقبتها من مراقب مستقل وهو مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز السويسري".

وأوضح الاتحاد الدولي سبب عدم اعتماد صوت المدير الفني لمصر: "أثناء متابعة الأصوات المرسلة من جانب الاتحاد المصري في 15 أغسطس كانت هناك ملاحظتين".

وتابع: "أولًا، التوقيعات على نماذج التصويب كانت بحروف (كابيتال) وهو شيء غير منضبط (غير موثوق)، وثانيًا نماذج التصويت لم تكن موقعة من جانب السكرتير العام وهو شيء ضروري".

ثم واصل توضيح الأمر، قائلًا: "في خطوة تالية، تمت مخاطبة مكتب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، من خلال مكتب فيفا للتصويت من أجل التأكيد على نتائج التصويت الخاصة بقائد ومدرب منتخب مصر للرجال".

وأضاف: "وفقًا لمكتب فيفا للتصويت تحت مراقبة مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز، الاتحاد المصري حصل على مذكرتين من أجل إرسال نماذج التصويت بالشكل الصحيح في 19 أغسطس، والاتحاد المصري لم يرسل ردًا خلال الوقت المحدد وهو الأربعاء 21 أغسطس، لذلك لم يتم احتساب أصوات الاتحاد المصري".

واختتم الاتحاد الدولي توضيحه قائلًا: "ونود أن نشير إلى أن الاتحاد المصري شهد تغييرات إدارية مؤخرًا بمجرد بدء عملية التصويت على جوائز ذا بيست، مع التوضيح أن اللجنة المسئولة عن إدارة الاتحاد المصري بدأت العمل في 20 أغسطس".

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