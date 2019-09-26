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السيسي: نقبل الانتقاد ووعي الرأي العام تحسن بشكل كبير

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه يقبل النقد ولكن ما يتم تصديره عن مصر غير حقيقي ، مشيرا الى ان الوعي لدى الرأي العام تحسن بشكل كبير، وهناك دول تسخر قنواتها على مدار الساعة لبث الأكاذيب والشائعات ونقل صورة غير حقيقية عن مصر.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس بعدد من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الأمريكي وذلك على هامش تواجده بنيويورك لحضور مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الرئيس السيسي أن الدول التي تسخر قنواتها لبث الاكاذيب عن مصر فشلت في حشد الناس للتظاهر.

وتابع قائلا:" الشعب المصري الذي تحمل برنامج الإصلاح الاقتصادي القاسي لبناء مستقبله، لا يمكن أن يقبل بعودة الإسلام السياسي مرة أخري لتدمير هويته، وأي حديث للتصالح مع الإسلام السياسي يرفضه الشعب المصري".

وأضاف: "نقبل الانتقاد ولكن ما يتم تصديره عن مصر غير حقيقي".


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