» هنا شيحة تكشف السبب الحقيقي لانفصالها عن أحمد فلوكس

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هنا شيحة: لهذه الأسباب انفصلت عن أحمد فلوكس

هنا شيحة

كشفت الفنانة هنا شيحة الأسباب الحقيقية لانفصالها عن زوجها السابق الفنان أحمد فلوكس.

وقالت "هنا" في لقاء مع برنامج "MBC Trending" : "قرار انفصالي ليس عيبا في أو في زوجي السابق .. انفصلنا لأن حياتنا اليومية (مركبتش) سوا".

وأضافت: "اتخذت قرار الانفصال لأنني صادقة مع نفسي ولا أرغب في إيذاء أحد .. أيضا لا يهمني كلام الناس .. أنا أتخذ قراري في حال لم أكن سعيدة ، والآن أشعر بالسعادة بسبب عودتي لأبنائي".

وكانت هنا شيحة أعلنت زواجها من الفنان أحمد فلوكس منذ عام ، قبل أن يعلنا انفصالهما منذ شهر تقريبا.

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