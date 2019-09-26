الدولار يسجل ارتفاعًا جديدًا في تعاملات اليوم

26 سبتمبر 2019 - 09:23 ص

ارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف أمام الجنيه المصري، حيث سجل أعلى مستوي منذ 2017 في كل البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس، ليصبح هناك صعود بنحو قرشين فى البنوك الخاصة وقرش واحد فى البنوك الحكومية.

ومر الدولار بسلسلة تراجعات كبيرة خلال التعاملات الأخيرة ليفقد 25 قرشًا منذ تعاملات شهر سبتمبر، وحقق خسائر بقيمة 14 قرشًا في تعاملات الأسبوع الجاري ليصل إلى مستويات 16.26 جنيه للشراء ونحو 16.36 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك المصرية:

البنك أسعار شراء الدولار أسعار بيع الدولار

أسعار الدولار في البنك المركزي 16?2549 16?3841

أسعار الدولار في بنك مصر 16.25 16.35

الدولار في البنك الأهلي 16.25 16.35

وفي بنك القاهرة 16.25 16.35

أما أسعار الدولار في بنك الإسكندرية 16.26 16.36