ترقب لما سيقوله "بن سلمان" في «60 دقيقة»

26 سبتمبر 2019 - 09:47 ص

في مقابلة هى الأولى منذ عام، يحل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يوم الأحد القادم، ضيفًا على شاشة قناة CBS.

ويتحدث بن سلمان عن عدد من القضايا المهمة في برنامج "60 دقيقة" الذي يصنف ضمن أفضل 10 برامج.

وأجرت المقابلة معه الإعلامية نورا أودونيل يوم الثلاثاء في مدينة جدة، والتي سيتم عرضها الأحد المقبل في أول عرض للموسم 52 من برنامج "60 دقيقة".

المقابلة تأتي في وقت وصلت فيه التوترات في المنطقة إلى نقطة الغليان نتيجة الهجوم الذي تعرضت له منشأتان نفطيتان في شرق السعودية، ما أدى إلى تقليص إنتاج الرياض من النفط إلى النصف.

وتؤكد الآراء أن هذه المقابلة في برنامج "60 دقيقة" ستكون مختلفة عن الأولى، وذلك نتيجة حادثة مقتل الصحافي جمال خاشقجي التي جرت في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر من العام الماضي، والجدل الكبير حول المسئولين عنها، فماذا سيقول ولي العهد السعودي عنها؟ والأهم ما الذي سيقوله عن الهجوم الأخير الذي تعرضت له بلاده .