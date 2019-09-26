» فنانة كويتية تصدم الجميع: "شيرين أختي وما أدري"

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شيرين وأبرار
شيرين وأبرار

متابعات-علا خطاب

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أحدثت تصريحات الفنانة الكويتية أبرار، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شبهت نفسها بالفنانة شيرين عبد الوهاب.

وأشارت "أبرار" في مقطع فيديو نشرته على إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الشبه الكبير بينها وبين شيرين، مؤكدة أنها تشعر بأنها نصفها الثاني.

ولفتت إلى أنه تتم إساءة فهم ما تقوله في بعض الأحيان، تمامًا مثل ما يحدث مع شيرين، قائلة "أخاف أختي وأنا ما أدري"

وشهد حفل شيرين الأخير في جدة ضمن حفلات موسم اليوم الوطني للمملكة، العديد من المواقف المثيرة للجدل، إذ قبلت يد زوجها الفنان حسام حبيب ورفضت الإدلاء بأي تصريح؛ خوفًا من فهمه بطريقة خاطئة.


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