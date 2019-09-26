» «زعيم الثغر» يستدرج العربى الكويتى ببرج العرب

26 سبتمبر 2019 - 09:53 ص

يستضيف فريق الاتحاد السكندرى، نظيره العربى الكويتى باستاد برج العرب فى إياب الدور الـ32 للبطولة العربية، فى السابعة من مساء اليوم.

ويسعى طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى إلى تحقيق الانتصار وضمان الصعود لدور الـ16 من البطولة، خاصة أنه نجح فى الفوز بلقاء الذهاب بهدف مقابل لا شىء، إلا أنه رفض الاستهانة بالخصم مفضلاً اللعب بجدية لتحقيق الانتصار يعيد الاتزان السريع للفريق قبل خوض مباريات الأسبوع الثانى للدورى بعد الخسارة فى الأسبوع الأول أمام الزمالك بهدف مقابل لا شىء.