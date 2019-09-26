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وزير الإسكان: "أنا مش هعّزل من القاهرة أنا هفك الاشتباك بس"

الحياة السياسية

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

إيمان هاني

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الارتقاء بمستوى جميع الوحدات السكنية المقدمة للمواطن.

وأضاف "الجزار"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "رفعنا مستوى كل الوحدات التي تسلم للمواطن المصري؛ سواء مساكن المناطق العشوائية أو الإسكان الفاخر".

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وجود الوزارات داخل القاهرة عبء على المواطن والحكومة، معلقًا: "نعمل حاليًا على فك هذا الاشتباك بس، أنا مش بنعزل من القاهرة، ولكن بننقل المؤسسات الاقتصادية، ونعيد إحياء وإعمار القاهرة؛ التاريخ، والريادة، بشكل يتلائم مع دورها".

وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك تخطيط وتكامل بين وزارة الآثار ووزارة الإسكان، متابعًا: "نحن نضع قيمة مضافة لتطوير المناطق".

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