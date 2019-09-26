فنانة شهيرة تستفز تركي آل الشيخ بـ"البلوك"

في الساعات القليلة الماضية، تطورت الحرب الكلامية بين الفنانة اللبنانية، إليسا، وبين المستشار، تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية إلى الـ"بلوك" بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قاما بحذف بعضهما من حسابي "تويتر" و"إنستجرام".

وبدأت الأزمة بينهما عندما طلبت إحدى المعجبات بالفنانة إليسا أن أن تقيم حفلاً في المملكة العربية السعودية، وسؤال إليسا عن عدم تواجدها في حفلات العيد الوطني للمملكة على غرار المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.

ليأتي رد إليسا على ذلك عبر تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” وكتبت قائلة: ”عندما تريد أن تراني في حفلة موسيقية سيحدث ذلك إن كان الوقت مناسبًا.. وليس عليك أن تسأل أي شخص عن ذلك لأنني حيث أنا أستحق أن أكون” .

وأثارت هذه التغريدة غضب تركي آل الشيخ والذي قام بالرد على إليسا في تغريدة له عبر حسابه على تويتر وكتب : ” عشان كذا لم تستحقي أن تدعي” .

وردت إليسا على تغريدة تركي آل الشيخ وقالت: "بشكرك معالي المستشار .. مش مشكلتي إذا انفهم كلامي بطريقة مغايرة.. على العموم ما في شي بيغير من محبتي للشعب السعودي".

ليرد عليها تركي بطريقة قاسية وبكلمات تحمل هجوما على إليسا فكتب: "ما بننتظر محبتك .. محبتك خليها لك .. ولا شكر على واجب".

واختتمت إليسا هذا السجال قبل أن تقوم بحذف تركي آل الشيخ بكتابة تغريدة قالت فيها: ”أكن كل محبة وتقدير للمملكة العربية السعودية وشعبها والوقت الذي ترونه مناسبا لوجودي بينكم سأفعل بكل محبة” .

كانت قد انتشرت منذ فترة أخبارا عن أن إليسا ممنوعة من دخول السعودية وإحياء حفلات فيها بسبب خلاف بينها وبين تركي آل الشيخ، وأن استغناء ”mbc” عنها في برنامج ”ذا فويس” يعود إلى أن حلقات البث المباشر سيتم تصويرها في السعودية وإليسا غير مرحب بها هناك، لذلك لم تكن إليسا ضمن لجنة تحكيم الموسم الخامس من "ذا فويس".