» «الجبلاية» تقدم «البدرى» لوسائل الإعلام

محمد عبد الحارس
تعقد اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا فى الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس لتقديم الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى.
وتولي حسام البدري قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري الذى تمت إقالته عقب توديع بطولة الأمم الأفريقية
ويتكون جهاز "البدرى" من محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفي وأحمد أيوب مدربين وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.
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