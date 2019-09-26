الرئيس يصدر عدة قرارات جديدة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 460 لسنة 2019 بتعيين أحمد فوزى حسن الحبشى النائب بمجلس الدولة فى وظيفة مستشار مساعد "ب" بمجلس الدولة.
كما أصدر الرئيس أيضًا القرار رقم 461 لسنة 2019 بتعيين أحمد بيومى سعد بيومى الرئيس من الفئة "ب" بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، رئيسا من الفئة "ب" بمحكمة ههيا الابتدائية.
وأصدر القرار رقم 462 لسنة 2019 بتعيين منصور ممدوح عبد الرسول أبو النور المندوب المساعد بمجلس الدولة فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة اعتبارا من 1 يناير 2019، والقرار رقم 463 لسنة 2019 بتعيين محمد على عبده محمود المندوب المساعد بمجلس الدولة فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة اعتبارًا من 1 يناير 2019.
نشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، الخميس.