الرئيس يصدر عدة قرارات جديدة

كما أصدر الرئيس أيضًا القرار رقم 461 لسنة 2019 بتعيين أحمد بيومى سعد بيومى الرئيس من الفئة "ب" بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، رئيسا من الفئة "ب" بمحكمة ههيا الابتدائية.