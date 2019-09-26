فرمان من ترامب: منع دخول مسئولي إيران وأسرهم لأمريكا

26 سبتمبر 2019 - 10:33 ص

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأربعاء، قرارًا بتعليق دخول كبار المسئولين في حكومة إيران إلى الولايات المتحدة وأفراد أسرهم سواء كانو مهاجرين أو غير مهاجرين.





وعن ذلك، أصدر البيت الأبيض بيانًا قال فيه: ” قررت أنه من مصلحة البلاد اتخاذ إجراء لتقييد وتعليق دخول مسؤولين بارزين بحكومة إيران للولايات المتحدة وأقاربهم المباشرين ” .



