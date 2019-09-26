روحاني: القادم أسوأ من أرامكو

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روحاني

فوكس نيوز

أرامكو

اليمنيين

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الهجوم على شركة "أرامكو" السعودية كان من اليمن.

وحذّر روحاني في حوار مع قناة "فوكس نيوز"، من أنه إذا لم تنته الحرب اليمنية، فستكون هناك هجمات أشد بكثير من قبل اليمنيين.

وفي رده على سؤال حول التوترات المتزايدة في المنطقة وتدهور الوضع في اليمن، أجاب: "أعتقد بأننا نقترب من مرحلة أسوأ، والحل الرئيسي هو تجفيف جذور التوتر".

وأضاف أن الشعب اليمني يتعرض لقصف مكثف لمدة خمس سنوات ودمرت حياتهم كلها، مما جعل اليمنيين مستائين للغاية، بحسب قوله.

وحول بيان الدول الأوروبية: قال الرئيس الإيراني: "سألت شخصيا قادة هذه الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) لماذا تتهمون إيران بالمساعدة في الهجوم، لم يكن لديهم أي دليل، فقط يقولون شيئا واحدا، وهو أن التخطيط لهذه الهجمات كان أعلى من قدرات اليمنيين".

وأوضح  أنه أخبر رئيس الوزراء البريطاني، إذا كان عنده أي دليل ليرسله له، موضحا أنه ليس لديهم أي دليل سوى التكهنات، وأنه لأمر سيء بالنسبة لدول مثل أوروبا أن تتحدث عن تخمينات وتكهنات، وفي الوقت نفسه، تتعاون الدول الثلاث مع الولايات المتحدة في حرب اليمن وتزود السعودية والإمارات بالأسلحة، لذلك هم متورطون في الحرب.

وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية،قد تبنت  السبت 14 سبتمبر هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.


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