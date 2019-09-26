الفقي: الصراع بمصر لن ينتهى

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قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إنه يشعر بسعادة بالغة بسبب الطريقة التي طرح بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملف سد النهضة أمام الأمم المتحدة، متوقعًا أن يكون هناك اختلاف في طريقة التفاوض حول ملف السد.

 وعن الوضع في مصر، أشار "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن ما تتعرض له مصر مجرد محاولة لإثارة القلق، ولا يرى أن هناك أسبابًا لما يحدث.

وأكد "الفقي"، أن الحصار الذي يحاول أعداء الوطن فرضه على مصر هدفه منع الدولة من بناء نفسها، منوهًا بأنه لا توجد نهاية للصراعات ، خاصة الصراع علي كرسي الحكم، خاصة وأن مصر دولة محورية مهمة، ودائمًا مصر عرضة للمؤامرات، مستدلا باستمرار القضية الفلسطينة لمدة تجاوزت 80 عامًا .

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