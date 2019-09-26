هزّت تونس.. اغتصبوا طفلة وألقوها من ارتفاع 6 أمتار

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تونس

اغتصاب طفلة

ثلاثة ذئاب بشرية

في واقعة هزّت الشارع التونسي أقدم 3 ذئاب بشرية على هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام.

 وقام الذئاب الثلاثة باستدراج الفتاة عندما كانت تلعب قرب منطقة إقامة عائلتها، ثم تناوبوا على اغتصابها قبل أن يفكروا في قتلها في محاولة لطمس جريمتهم.

وفي التفاصيل قام الوحوش الثلاثة بإلقاء الطفلة من أعلى جدار طوله 6 أمتار، ما تسبب لها في جراح خطيرة، حيث تبين أن الطفلة في وضعية صحية ونفسية متردية.

وطالب ناشطون بضرورة وضع آليات فعالة وعاجلة للحد من انتشار العنف ضد الأطفال، في حين أصرّ كثيرون على ضرورة تطبيق حكم الإعدام على مرتكبي جرائم الاغتصاب ضد الأطفال".

من جانبتها تواصل الشرطة التونسية التحقيقات للكشف عن ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي الجريمة.


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