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بعد تنازلها عن حضانتها.. فنانة شهيرة تبكي ابنتها

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مي حريري
مي حريري

متابعات-علا خطاب

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شاركت الفنانة مي حريري، متابعيها، عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستجرام"، فيديو مؤثر جمعھا مع ابنتها سارة، مرفقة إياه بأغنية عن الأم تقول "أمي يا أمي لا تحزني فكلماتك محفورة بقلبي، أمي يا أمي تعالي لا تحزني".

وعلقت مي على الفيديو معبرة عن شوقها لابنتها التي ستلتقي بها قريباً.

يشار إلى أن حريري كانت قد تنازلت في وقت سابق عن حضانة ابنتها سارة لوالدها أسامة شعبان، وقالت في حينها في منشور لها: "من أصعب القرارات التي اتخذتها في حياتي ومن أهمها، وبعد تفكير وعذاب وقهر ممزوجين معاً، هو قرار اليوم، اليوم سأفارق الجزء الأكبر من روحي، اليوم سأفارق من حاربت لأجل بقائها بحضني".

وأضافت: "اليوم صعب، كأهوال الموت وسكراته، اليوم تنتزع الروح من الجسد بعد عراك بين القلب وبين العقل، هو للأفضل رغماً عني، فتنازلت، هو كانتحارٍ في صمت، هو كالمجهول. أيعقل أن يحصل هذا بعد كفاح وعراك وعذاب رافقهم قهر . نعم هذا يعقل، عند المستقبل يجبر المرء.. فصل القلب عن العقل".


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See u soon #اللنفس و روح

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