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السعودية.. يقتل زوجته ويحاول الهروب "نهايته مروعة"

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طعن
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عبد القادر وحيد- متابعات

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لأنها ولدت أنثى.. زوج يقتل زوجته بعد خروجها من العمليات

في واقعة بشعة بمطقة جازان قام مواطن سعودي بطعن زوجته الممرضة وشهدت أحد المسارحة، في ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الخميس، جريمة قتل مروعة ضحيتها سيدة تعمل ممرضة، على يد زوجها.

وطعن الجاني زوجته حتى أرداها قتيلة، وبعد تنفيذ جريمته تواصل مع شقيقها، وأخبره بفعلته.

وأوضحت مصادر أنه أثناء خروج الجاني من منزله، اصطدم بالسيارة بإحدى البنايات المهجورة ليلقى مصيره على الفور، ولم تصدر أي جهة رسمية ملابسات الواقعة حتى الآن.


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