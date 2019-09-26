» رقصة خالد الصاوى لـ"كلبته" تشعل مواقع التواصل

شارك الفنان خالد الصاوي، متابعيه، بفيديو جديد له عبر صفحته بموقع "إنستجرام" وهو يغني لكلبته "كيكي".

وظهر خالد الصاوي بفيديو طريف وهو يغني أغنية "ما بلاش اللون ده معانا" للكلبة كيكي داخل غرفتة وعلق على الفيديو قائلاً: "هيا نغني".

ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر إنستجرام وجاءت التعليقات بين "الطف إنسان في العالم" و"انت فرفوش اوي" و"روحك جميلة يا استاذ خالد" و"أنت إزاي عظيم كده يا عم خالد" و"أنت راجل عسل".