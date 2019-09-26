صور نادرة لـ "جاك شيراك" تشعل مواقع التواصل

عقب إعلان خبر وفاة الرئيس الفرنسي، جاك شيراك، عن عمر يناهز 86 عاماً، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصوره القديمة، حيث تداول نشطاء السوشيال ميديا صور للرئيس الراحل .





وتوثق الصور، وبعضها بالأبيض والأسود، مراحل عمل شيراك السياسي ولحظات مخلدة في ذكرى الفرنسيين. كما انتشرت صورة له إلى جانب الرئيس الشهيد فريق الحريري بالقرب من تمثال الشهداء في بيروت.









وكان سالا-بارو، زوج كلود شيراك، أعلن أن "الرئيس جاك شيراك توفي هذا الصباح بين عائلته بسلام".





يشار إلى أن شيراك شغل مناصب عدة منها رئاسة بلدية باريس ورئاسة الوزارة ثم رئاسة الجمهورية الفرنسية بين 1995 و2007.