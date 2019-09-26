جريمة مشينة.. يقتحم مسجدًا للنساء ويقوم بفعل صادم

26 سبتمبر 2019 - 01:54 م

استطاعت عناصر المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان بالمغرب، أمس الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة.

وتمكنت العناصر الأمنية من توقيف الشاب، بعد تحديد هويته، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتهاك حرمة مسجد وإهانة المصحف الشريف.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية فإن المعلومات الأولية للبحث كشفت عن أن المشتبه فيه، الذي كان في حالة تخدير متقدمة، اقتحم مسجدًا مخصصًا للنساء وشرع في تمزيق المصحف الشريف بدون سبب ظاهر، قبل فراره.

من جانبها أمرت النيابة العامة المختصة بمدينة بن سليمان بإخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، قصد الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة.