مبارك يحرج فنانا شهيرا.. والسبب مفاجأة

26 سبتمبر 2019 - 02:14 م

كشف الفنان محمد التاجي، عن موقف محرج تعرض له بسبب وزنه الزائد مع الرئيس الأسبق مبارك.



وأوضح التاجي، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أنه التقى بالرئيس الأسبق مبارك على هامش احتفالات عيد الإعلاميين في 1999، وكان يصور دور ضابط إسرائيلي، مضيفا: "الرئيس مبارك مسك بطني وعاصرها بيده، قالي في ضابط تخين كده، فقولته مهو شارون تخين وأعد أهو يا ريس.. فضحك كل الحضور"



ولفت "التاجي"، إلى أن هذا الموقف دفعه للذهاب إلى طبيب ليفقد وزنه الزائد واستمر مع الطبيب 3 سنوات، مضيفا أنه فقد نحو 82 كيلو خلال الفترة ما بين 1999 حتى 2001، حيث كان وزنه قبل أن يبدأ رحلة التخسيس 181 كيلو



وفي سياق آخر، قال "التاجي"، أن جده الفنان عبد الوارث لم يكن مؤيدا أن يحترف الفن، وأخبره نصا: "احترف الفن بس أنا مش موافق"، واشترط عليه عدم استغلال اسمه لطلب عمل، معقبا: "كان صعبان عليا نفسي، لأني في جيلي ناس أهلهم ساعدوهم.. بس أنا شقيت طريقي بايدي



وأكد "التاجي"، أنه لم يخبر أحد بصلة القرابة بينه وبين عبد الوراث عسر إلا بعد أن أثبت نفسه من خلال مسلسل "بشاير" والذي عرض في 1985، وكان جده توفى في 1982، مضيفا أن جده كان له صديقين من الوسط الفني وهما سليمان نجيب، والمخرج محمد كريم.

