مروع.. كلبان ينهشان جسد صاحبتهما حتى الموت

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كلب
كلب

متابعات-علا خطاب

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في حادث مروع، هاجم كلبان صاحبتهما البريطانية، البالغة من العمر 43 عاماً، ونهشا جسدها حتى الموت ، داخل منزلها في يدنيس شيشاير، في إنجلترا، والسبب أنها كانت تتجادل مع ابنتها بصوت عالٍ.

وتعليقاً على الواقعة قال الجيران في تصريحات لصحف محلية ، إنهم هرعوا إلى المنزل بعد تصاعد صرخات السيدة وابنتيها، وهربت إحدى الفتيات خارج المنزل طلبًا للمساعدة، وبالفعل حاول الجيران تخليص السيدة بقذف الحيوانين بالحجارة ولكنهم فشلوا في إبعادهما عنها.

وقال بيف هول وهو أحد الجيران الذين حاولوا إنقاذ إيلين، إن ”الكلب DJ بدا كأنه محبًا للدماء وهو ينهش في جثتها، وتم قتله رميًا بالرصاص من قِبل الشرطة بعد ذلك“.

وذكرت زوجة هول أنها هرعت إلى المنزل حافية القدمين لترى ذلك المشهد الدموي وبعد أن وصل المسعفون كانت نزفت كثيرًا ولم يكن بمقدورهم مساعدتها وتوفَّت إيلين بعد عدة أيام في المستشفى.


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