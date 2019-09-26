انتخاب أول عربية بالاتحاد الدولي لألعاب القوى

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انتخبت العداءة المغربية نوال المتوكل، عضوة في مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، لولاية أخرى، خلال الجمع العام للاتحاد الذي انعقد الأربعاء بالدوحة.

وتظهر المتوكل ضمن قائمة 13 عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وفق ما يكشف عنه بلاغ للاتحاد.

وحصلت نوال المتوكل، التي سجلت عضويتها بمجلس الاتحاد الدولي لأم الألعاب منذ 1995، على 120 صوتا في انتخابات هذه الدورة، لتواصل ولايتها لفترة أربعة سنوات إضافية الى غاية 2023، وتكون بذلك المرأة العربية الوحيدة داخل هذه الهيئة، بعدما كانت أول امراة تحظى بالعضوية فيها إلى جانب الكندية آبي هوفمان.

وإلى جانب انتخاب الأعضاء الجدد في مجلس الاتحاد، تمت إعادة انتخاب البريطاني سيباستيان كو رئيسا للاتحاد، والكولومبية خيمينا ريستريبو نائبة للرئيس، لتكون بذلك أولى امرأة تنتخب لهذا المنصب.

يشار إلى أن نوال المتوكل تعتبر أول عربية وأفريقية تحرز ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية، وهي الميدالية التي انتزعتها بعد تصدرها سباق 400 متر حواجز خلال دورة الألعاب الأولمبية بلوس أنجلس سنة 1984.


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