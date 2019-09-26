  • الخميس 26 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:10 م
بحث متقدم
أرشيفية

بشرى سارة لطلاب سيناء وأبناء الشهداء

أرشيفية

«الأرصاد» تحذر بشدة من طقس الخريف

بركات

«بركات» يحذر لاعبي المنتخب من هذا الأمر

أرشيفية

«المركزي» يصدر بيانًا هامًا بشأن أسعار الفائدة

أرشيفية

النقل تحسم الجدل حول زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو

أرشيفية

«بن سلمان»: أعلن مسئوليتي الكاملة عن مقتل «خاشقجي»

الزمالك

أزمة تهدد الزمالك بالإطاحة خارج دوري الأبطال

أرشيفية

قرار جمهوري بالإفراج عن 403 سجينًا

الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل

قنديل: "السادات" جابلنا النكبة

قطع

رواد سوق شعبي يطبّقون حد السرقة على لص.. ماذا حدث

أزمة تهدد الزمالك بالإطاحة خارج دوري الأبطال

الرياضة

الزمالك
الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أزمة جديدة تهدد لقاء «السوبر»

#

مرتضى لـ"الأهلي": بتذلوا مؤمن زكريا ليه .. هعالجه على حسابي

#

"كهربا" يوجه رسالة قاسية لمرتضي منصور

#

تحذير شديد اللهجة من "مايكروسوفت" لمستخدميها

المصريون

الزمالك

برج العرب

السنغال

كشف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أن مسئولي نادي جينيرسيون فوت السنغالي تمسكوا بإقامة مباراتهم أمام الزمالك على ملعب "بتروسبورت".

وكان نادي الزمالك أعلن عن إقامة مباراة الإياب على ملعب "برج العرب" والتي تأتي ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

جاء تمسك مسئولي بطل السنغال بملعب «بتروسبورت» في ظل حجز النادي لفندق إقامة في التجمع الخامس.

وأوضح المصدر عن وجود محاولات سابقة من جانب اتحاد الكرة وإدارة الزمالك لحسم الأمر مع الجانب السنغالي في الساعات القليلة المقبلة.

مباراة الذهاب انتهت لصالح بطل السنغال بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، الأمر الذي يجعل الفريق الأبيض مطالب بالفوز بهدف دون رد في لقاء الإياب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تخفيف الحكم على «خلية إمبابة» من الإعدام للمؤبد
» حاولت إنقاذه فماتت بجانبه إثر صعق كهربائي
» غير متوقع.. يبنى منزله من المخلفات بأكتوبر
» فنانة شهيرة ببطن عار
» نجل فنان شهير: "مهرجان الجونة أساء لوالدي"
» مشادة كلامية بين الصحفيين بمؤتمر "البدرى"
» صادم.. شاب يكتشف أنه متزوج من رجل
» أروى جودة تشعل مهرجان الجونة بـ"وصلة رقص"
» "البدرى": أتمنى مواصلة مسيرة "الجوهرى" و"المعلم"
» عمرو الليثي: كلما عظم الذنب كان السحر أقوى
» رقصة خالد الصاوى لـ"كلبته" تشعل مواقع التواصل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    05:52 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية