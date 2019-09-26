«المركزي» يصدر بيانًا هامًا بشأن أسعار الفائدة

حسن علام- متابعات
كشف البنك المركزي، أن لجنة السياسة النقدية لديه، اتخذت اليوم قرارا بخفض أسعار الفائدة على القروض والودائع بنسبة 1%، بعد تراجع معدلات التضخم مؤخرا.
يأتي ذلك بعد أن خفض المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديه الشهر الماضي بنسبة 1.5%.
وكانت أسعار الفائدة قد انخفضت من قبل عقب هبوط معدلات التضخم الأساسي السنوي إلى 5.9% بنهاية يوليو الماضي، والعام إلى 8.7%، وهو أقل مستوى منذ أغسطس 2015، رغم قرارات الحكومة بزيادة أسعار الطاقة والمحروقات لترشيد دعم المواد البترولية مطلع العام المالي الجاري.
مغرب05:52 م
فجر
04:27
شروق
05:50
ظهر
11:51
عصر
15:17
مغرب
17:52
عشاء
19:22