  • الخميس 26 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:10 م
بحث متقدم
أرشيفية

بشرى سارة لطلاب سيناء وأبناء الشهداء

أرشيفية

«الأرصاد» تحذر بشدة من طقس الخريف

بركات

«بركات» يحذر لاعبي المنتخب من هذا الأمر

أرشيفية

«المركزي» يصدر بيانًا هامًا بشأن أسعار الفائدة

أرشيفية

النقل تحسم الجدل حول زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو

أرشيفية

«بن سلمان»: أعلن مسئوليتي الكاملة عن مقتل «خاشقجي»

الزمالك

أزمة تهدد الزمالك بالإطاحة خارج دوري الأبطال

أرشيفية

قرار جمهوري بالإفراج عن 403 سجينًا

الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل

قنديل: "السادات" جابلنا النكبة

قطع

رواد سوق شعبي يطبّقون حد السرقة على لص.. ماذا حدث

حاولت إنقاذه فماتت بجانبه إثر صعق كهربائي

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

موت مروع لعامل بمطار عدن

حوادث

أسوان

إدفو

سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية النُزل مركز إدفو بأسوان، بعدما لقيت ربة منزل ونجلها حتفهما صعقًا بالكهرباء، حيث لحقت الأم بنجلها أثناء محاولة إنقاذه.

كان مركز شرطة إدفو قد تلقى إخطارًا بمصرع أم ونجلها صعقا بالكهرباء، وانتقلت أجهزة الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث بقرية النزل، وتبين أن الابن ناصر. م. أ، 16 سنة، كان يقوم بإصلاح جهاز التكييف بالمنزل، وتعرض لصعق كهربائي، فحاولت الأم «وردة. ع»، 40 سنة، مسرعة إنقاذ ابنها إلا أن الكهرباء صعقتها أيضًا لتلحق بنجلها، وتوفيت على الفور، وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى إدفو.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تخفيف الحكم على «خلية إمبابة» من الإعدام للمؤبد
» حاولت إنقاذه فماتت بجانبه إثر صعق كهربائي
» غير متوقع.. يبنى منزله من المخلفات بأكتوبر
» فنانة شهيرة ببطن عار
» نجل فنان شهير: "مهرجان الجونة أساء لوالدي"
» مشادة كلامية بين الصحفيين بمؤتمر "البدرى"
» صادم.. شاب يكتشف أنه متزوج من رجل
» أروى جودة تشعل مهرجان الجونة بـ"وصلة رقص"
» "البدرى": أتمنى مواصلة مسيرة "الجوهرى" و"المعلم"
» عمرو الليثي: كلما عظم الذنب كان السحر أقوى
» رقصة خالد الصاوى لـ"كلبته" تشعل مواقع التواصل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    05:52 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية