«الأرصاد» تحذر بشدة من طقس الخريف

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حسن علام- متابعات

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الخريف

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً جديداً، تحذر فيه من الأمطار الغزيرة المتوقعة خلال فصل الخريف.

وكان الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أصدر بيانا قبل بداية فصل الخريف، حذر فيه من الظواهر الجوية العنيفة التي يمكن أن تصاحب حالات عدم الاستقرار المتوقعة في بعض الفترات خلال هذا الفصل، وعلى رأسها تكاثر السحب الرعدية والتى يصاحبها عادة سقوط الأمطار الغزيرة على أغلب المحافظات، والتى تصل لحد السيول أحيانا خاصة على محافظات وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأيضاً على بعض من محافظات شمال وجنوب الصعيد.

وجددت الهيئة، في بيانها الصادر، الخميس، تحذيراتها قائلة: «تعاود الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتناشد كل المحافظين والمسؤولين في كافة المحافظات اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة مبكراً لمجابهة هذه الظاهرة المحتملة».

وأشار البيان إلى العديد من الإجراءات مثل إزالة الإشغالات الموجودة على مخرات السيول، تطهير المصارف المستقبلة لمياه المخرات، الاطمئنان على سلامة شبكات الصرف الصحى، الاطمئنان على حالة الطرق خاصة السريعة منها والرئيسية وذلك بهدف تأمين أرواح المواطنين وسلامة المنشآت، بالإضافة إلى تأمين حركة السياحة وانتظام حركة المرور داخل جميع المحافظات.

وأكد البيان أن الهيئة سوف تصدر بياناتها التحذيرية وإرسالها للمحافظات المعنية بسوء الأحوال الجوية فيها وعلى رأسها ظاهرة السيول قبل حدوثها على الأقل بـ72 ساعة، كما يمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ24 ساعة على التليفون الآتي 24646721.


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