شرط «البدري» لعودة عمرو وردة للمنتخب

26 سبتمبر 2019 - 05:12 م

كشف حسام البدرى، المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى، مصير عمرو وردة، المحترف ضمن صفوف لاريسا اليونانى، من الانضمام للفراعنة من عدمه.

قال البدرى فى تصريحات عقب المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، الخميس، بأحد فنادق القاهرة الكبرى لتقديم جهازه المعاون: "الالتزام هو المعيار الأول والأخير فى اختيار اللاعبين ولا بد من توفير جو مناسب للنجاح بعيدًا عن الأزمات".

وعقدت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ظهر اليوم، الخميس، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن جميع تفاصيل التعاقد مع حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز السابق، لقيادة المنتخب الأول.