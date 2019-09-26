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«متعب»: اعتذرت عن منصب مدير المنتخب لهذا السبب

الرياضة

عماد متعب
عماد متعب

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المصريون

الاهلى

عماد متعب

كشف مهاجم الفريق الكروي الأسبق بالنادي الأهلي النجم عماد متعب، سبب اعتذاره عن تولي مهمة مدير المنتخب في الجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة حسام البدري.

وقال متعب خلال تواجده بالاستديو التحليلي لمباراة وادي دجلة أمام حرس الحدود ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري:" اعتذرت عن تولي منصب مدير المنتخب لرفع الحرج عن حسام البدرى، علاقتى معه ليست سيئة كما يعتقد البعض، خلافي معه كان فنيًا وليس شخصيًا".

وأضاف متعب:" يجب على الجميع مساندة حسام البدري وجميع أفراد الجهاز الفني من أجل نجاحهم في مهمتهم الوطنية مع المنتخب".

وأكمل:" كلنا في ضهر البدري، من كل قلبي أتمنى نجاحه مع المنتخب، تصفية الحسابات نغمة مرفوضة لم أعتد بها أبدًا على مدار فترة مسيرتي".

ووجه عماد متعب كلمة خاصة للاعبي المنتخب الوطني.. قائلًا.. :"أتمنى أن يعى لاعبو منتخب مصر قيمة فانلة الفراعنة وأن يعملوا بكل جدية على تحقيق أهداف المرحلة المقبلة بالتأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالى بالإضافة لحصد لقب كأس الأمم الأفريقية القادمة".

وتمنى متعب خلال حديثه، نجاح محمد بركات في منصب مدير المنتخب..  قائلًا :" بركات نجم كبير يستحق النجاح بعد مسيرة رائعة في الملاعب".

وكان قد صرح حسام البدري خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بأحد فنادق القاهرة لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب أمام وسائل الإعلام، بأنه ليس عدوًا للنجوم وذلك ردًا على العلاقة المتوترة بينه وبين متعب والتي شهدتها ولايته الأخيرة مع الأهلي، مشيرًا إلى أنه لم يرفض وجود متعب في جهازه المعاون.


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