برلمانى يعلن تأييده لتظاهرة "حب مصر"

أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو البرلمان، تأييده لتظاهرات "في حب مصر"، والتى تهدف للرد على دعوات قوى الشر والفتنة وأعمال العنف والتخريب ونشر الفوضى مرة أخرى في البلاد.





وأشاد نصر الدين، في بيان له اليوم الخميس، بوعى الشعب المصرى وشعوره بالمسئولية الوطنية تجاه الوطن، وأنهم لن يسمحوا لأى قوى بهدم الوطن والدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، مؤكدا أن قوى الشر التى تريد نشر الفوضى في البلاد عقب النجاحات التى حققتها الدولة المصرية في العديد من الملفات وتحقيق نجاح ساحق في ملف محاربة الإرهاب بدأت هذه الجماعات تدعو لنشر الفوضى مرة أخرى في محاولة منها للعودة لعصر الظلام.





وطالب نصر الدين، وسائل الإعلام الوطنية بزيادة حملات الوعى للتصدى لأكاذيب وشائعات بعض الجماعات الإرهابية، التى تنشر وتروج لأفكارها المتطرفة وأكاذيبها المسمومة، لافتا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت بيئة خصبة لنشر الشائعات والأكاذيب التى تستهدف تعطيل الدولة المصرية.