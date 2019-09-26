» "التعليم" تحقق في واقعة وفاة طالب صعقًا بالكهرباء

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وفاة طالب

انتقل الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، وفريق من الشؤون القانونية إلى مدرسة" محمد إحسان أبو علي" بكوم حمادة لمعرفة أسباب وفاة طالب خلال قيامه بالشرب من كولدير المدرسة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وكانت حالة من الفزع والرعب سيطرت على تلاميذ مدرسة "محمد احسان أبو على" بعد مصرع زميلهم صعقا بالكهرباء خلال قيامه بالشرب من كولدير مياه بمدرسة محمد إحسان أبو علي في كوم حمادة بالبحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام.

تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير الأمن، بلاغا من مستشفى كوم حمادة المركزى يفيد بوصول «عبدالحميد .م .ح»، 11 سنة، تلميذ بالصف الخامس، بمدرسة "محمد إحسان أبوعلي" جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وفاة التلميذ صعقا بالكهرباء خلال محاولته الشرب من «كولدير» تبريد مياه بالمدرسة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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