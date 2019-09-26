» بث مباشر.. مباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي

الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال التركي
اتحاد الكرة يحبط ثورة «صلاح» بهذا القرار
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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي في البطولة العربية
فجر
04:27
شروق
05:50
ظهر
11:51
عصر
15:17
مغرب
17:52
عشاء
19:22