  • الخميس 26 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:29 م
بحث متقدم
أرشيفية

الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال التركي

محمد صلاح

اتحاد الكرة يحبط ثورة «صلاح» بهذا القرار

أرشيفية

بشرى سارة لطلاب سيناء وأبناء الشهداء

أرشيفية

«الأرصاد» تحذر بشدة من طقس الخريف

عمرو وردة

شرط «البدري» لعودة عمرو وردة للمنتخب

بركات

«بركات» يحذر لاعبي المنتخب من هذا الأمر

أرشيفية

«بن سلمان»: أعلن مسئوليتي الكاملة عن مقتل «خاشقجي»

أرشيفية

قرار جمهوري بالإفراج عن 403 سجينًا

الزمالك

أزمة تهدد الزمالك بالإطاحة خارج دوري الأبطال

أرشيفية

«المركزي» يصدر بيانًا هامًا بشأن أسعار الفائدة

بعد تصرح أردوغان..

الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال التركي

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

بالفيديو: تعليق ناري لـ"أديب" على بيان الخارجية المصرية

#

تصريحات مصرية شديد اللهجة ضد إثيوبيا

#

الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية

#

الخارجية المصرية تكشف تفاصيل اجتماع المعارضة السودانية

استدعاء

مصرى

القائم بالأعمال التركية

مصر تستدعى

استدعت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، القائم بالأعمال التركي في القاهرة، على خلفية ادعاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه مصر خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم في نيويورك قبل يومين، وفق ما ذكرت مراسل "سكاي نيوز عربية".

وجاء استدعاء القائم بالأعمال التركي، بالتزامن مع رد رسمي تقدمت به بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إلى الجمعية العامة، على ما جاء في خطاب أردوغان خلال أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي.

واعتبر الرد المصري أن ادعاءات أردوغان ضد مصر "لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التي يُعانيها سواء على المستوى الحزبي، أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية".

وأكد الخطاب المصري على "الدور المشبوه للرئيس التركي في دعم الإرهاب في المنطقة باحتضانه لجماعة الإخوان وعناصرها وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها بهدف الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها".

وتطرق الخطاب إلى رعاية تركيا "للإرهاب في سوريا، مما أسفر عن طول أمد صراع راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري، وتعمد استهداف الأكراد بالقمع والقتل والإبادة، وهو ما يدخل في مصافي الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة والتي لا تسقط بالتقادم".

وجاء في الخطاب: "كما لا يمكن إغفال مواصلته دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المُسلحة في ليبيا".

 وعدد الرد المصري على أردوغان والموجه إلى رئيس الجمعية العامة وسكرتير عام الأمم المتحدة 6 نقاط "تمثل الدليل على عبثية حديث أردوغان عن العدالة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي
» جامعة الأزهر تعلن فتح باب التنسيق للمتخلفين للمرة الأخيرة
» "أحمد حسن" يهنئ جهاز المنتخب ويتجاهل «البدري»
» "التعليم" تحقق في واقعة وفاة طالب صعقًا بالكهرباء
» تعليق حسن شحاتة على تدريب «البدري» للمنتخب
» قتلى ومصابين في زلزال شديد يضرب شرق إندونيسيا
» حرس الحدود يخطف تعادلًا ثمينًا أمام دجلة
» تخفيف الحكم على «خلية إمبابة» من الإعدام للمؤبد
» «متعب»: اعتذرت عن منصب مدير المنتخب لهذا السبب
» حاولت إنقاذه فماتت بجانبه إثر صعق كهربائي
» «بركات» يحذر لاعبي المنتخب من هذا الأمر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:28 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية