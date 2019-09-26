بالصور.. هيفاء وهبي تثير الجدل بعد ظهور عاري

حرصت هيفاء وهبى الفنانة اللبنانية، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور جديدة خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية ببيروت.

أطلت هيفاء وهبى على جمهورها بإطلالة مثيرة، وارتدت فستانا باللون الأبيض المطرز بالفضى، ضيق ويأخذ فتحة من جانب الساق تكشف عن ساقها بالكامل وهو ما برز ملامحها الأنثوية وجسمها الرشيق.

ولم تتكلف هيفاء في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بقرط وأسورة رقيقة تناسب إطلالتها الجذابة، وكان شعرها منسدلًا خلف ظهرها، ووضعت ميكب هادئا بالألوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية، ووضعت طلاء أظافر باللون الأحمر، مما أبرز جمال إطلالتها.