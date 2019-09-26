» "أحمد حسن" يهنئ جهاز المنتخب ويتجاهل «البدري»

أمير سعد
تجاهل أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، تهنئة حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
جاء تجاهل «الصقر» لحسام البدري على الرغم الاحتفاء بباقي أعضاء جهازه المعاون والذي تم تقديمهم في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.
وقال «حسن»: "مهمة جديدة وصعبة للجهاز الفني لمنتخب مصر .. مبروك يا كوته مرحلة جديدة أتمنى لك فيها كل النجاح".
وتابع "مبسوط لأبو السيد وأيوب وطارق مصطفى وأيمن طاهر.. بالتوفيق للجميع وإن شاء الله مصر تعود لمكانتها الكروية المعتادة"
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